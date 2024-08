Desde Paraguay, sueña con ser profeta en su tierra

Ávido de sumar minutos, Barrientos pasó por Guaraní Antonio Franco, que disputa el Regional Federal Amateur, y el año pasado por Unión de Sunchales, que participó del Federal A. “Las experiencias que me dejó el fútbol argentino fueron muy buenas. Me dejaron herramientas para lo que me tocó después; me sirvió mucho sumar partidos para que hoy, en el fútbol paraguayo, no me haya resultado difícil la adaptación”, señaló.