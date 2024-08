Cuáles son las dos épocas de mayor felicidad en la vida, según la ciencia

Jonathan Rauch, en su libro titulado ‘The Happiness Curve: Why Life Gets Better After Midlife’, explica que a medida que nos hacemos mayores, “nuestros cerebros se vuelven más resistentes al estrés, experimentamos menos remordimientos, somos más positivos, somos emocionalmente menos volátiles, aprovechamos más el momento, conectamos mejor con la gente, e incluso, tenemos cierta protección frente al daño emocional causado por la pérdida de la salud”.