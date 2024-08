El hombre más viejo del mundo asegura que “no hay ningún secreto especial” para vivir más de 100 años

A lo largo de su vida, Tinniswood se mantuvo activo, caminaba mucho y disfrutaba de una dieta sencilla, destacando que comía pescado y papas fritas una vez a la semana. Sin embargo, no seguía un régimen alimentario especial, lo que refuerza su idea de que no hay una fórmula mágica para vivir más de 100 años. Su enfoque hacia la vida es simple: "O vivís mucho o vivís poco, y no podés hacer mucho al respecto".