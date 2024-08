Preocupación por el estado de salud de José Mujica

"Yo estoy deshecho", dijo "Pepe" Mujica

El ex mandatario del vecino país se refirió a su salud en una entrevista publicada el viernes por el diario estadounidense The New York Times: "Me hicieron un tratamiento con radiología". "Según los médicos, anduvo bien, pero yo estoy deshecho", señaló y agregó que "la vida es hermosa. Con todas sus peripecias, amo la vida. Y la estoy perdiendo porque estoy a tiempo de irme".