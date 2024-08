El super tip de Catherine Fulop para eliminar las manchas de la cara que es furor en las redes sociales

"Buen día, mis amores bellos. Quería comentarles que yo antes de venir a la playa a tomar sol o ir a la pileta, lo que sea, me baño. Me baño para limpiarme la piel, porque yo anoche salí y me puse perfume", comentó Catherine. En su descargo, la diva explicó que los perfumes y desodorantes pueden provocar manchas si no se quitan antes de la exposición al sol.