Tras la derrota contra Rosario Central, los jugadores de Atlético Tucumán optaron por el silencio

Y en el momento de dar el salto, de abalanzarse hacia la cima, de aprovechar que Huracán no había podido ganar y Unión había caído goleado, Atlético no supo estar a la altura. No porque haya sido un desastre ni mucho menos, pero sí porque no logró romper la medianía en un partido ante un rival mediocre, que llegaba golpeado. Y tampoco el técnico, con sus cambios antes del partido y sus no cambios durante el transcurso del mismo, consiguió torcer el rumbo.