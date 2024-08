Denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández: La declaración completa de Daniel Rodríguez

El motivo de por qué se mudó Fabiola al chalet. “Creo que se dio por lo del teléfono de Francisquito, no recuerdo con precisión quién me contó, pero me dijeron eso. Yo quiero que quede claro que yo no les preguntaba sí se peleaban o no, yo podía tener la presunción de que había discusiones. A mi me lo decía el ama de llaves. Las dos por igual. Ahora recuerdo que la otra ama de llaves se llama Cynthia. Yo me entero que habían tenido una discusión; me cuentan que en el teléfono de Francisquito había una filmación y había visto una filmación de una mujer. Estaban caldeados los ánimos, entre los dos eh. Fabiola estaba de una manera, como era su actividad antes del famoso hecho de la comida en la quinta de Olivos y que marcó un antes y un después en la relación entre ellos. Fabiola quedó sola, no salía, no tenía trato alguno con casi nadie. El 23 de agosto del 2022 ella pasó a saludar por la noche, me pasó a saludar. Vino a mi residencia de la quinta y pasó a saludar y pasar un rato conmigo y mi familia, porque era mi cumpleaños. Alberto estaba de viaje. Luego de ello comenzó a escalar y deteriorar todo, la pareja. No sé lo que pasaba adentro de la habitación, pero se observaba que había desmejorado la relación entre ellos.