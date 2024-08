La prohibición de estacionar que no se respeta

Esto implica además la prohibición de estacionar en estas cuadras ya que los carriles se ubican sobre la derecha de las arterias. Esta es una de las claves para que no fracase el PIMU, que los vehículos particulares no se detengan en los lugares donde no está permitido. El Plan de Movilidad se extendió este fin de semana a los cambios de sentido de las calles Crisóstomo Álvarez y San Lorenzo y al traslado de las líneas que circulaban por esta última arteria hacia calle Las Piedras.