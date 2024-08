¿Se va de Boca Juniors?: la inédita frase de Cristian Medina durante el entrenamiento

“Este club de negros está hasta la chota de hologramas. Si no me voy ahora, no me voy más. Me van a convertir en uno de ellos sino. Tengo que tomar una decisión, se me acaba el tiempo.”



De: Cristian Medina

Para: Miguel Merentiel



🇦🇷😳 pic.twitter.com/tvWjBqdHCy