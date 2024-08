La diputada Lourdes Arrieta: “Tengo miedo por mi vida y un juez considera darme custodia"

También lanzó críticas a los problemas de liderazgo que hay en LLA, y apuntó contra Martín Menem. “Se vive un régimen verticalista totalitario que no podés opinar distinto. Tenes que votar esto, no podés decir nada, no hay un diálogo con el presidente del bloque ni con el de la Cámara de Diputados”, señaló.