Tras los festejos, Lawn Tennis ya tiene una nueva meta en mente

“Esto es muy importante para el club sobre todo. Es un laburo no de un año, sino de varios. No me tocó estar el año pasado, pero vi el sacrificio de los chicos. Es un laburo que viene hace rato, una camada grande que viene hace rato con entrenamientos a los que no estábamos acostumbrados; mucho volumen de juego que nos cambió la cara bastante. Era muy importante, me tocó perder tres finales en estos 10 años y se pudo dar ahora”, señaló, por su parte, José Calliera, tercera línea.