El pedido de Mateo Bajamich en la previa al duelo contra Rosario Central

En los últimos dos juegos, el punta debió cumplir una nueva función, pero admite sentirse bien con lo que le pide el DT. Su versatilidad y disposición para jugar en diferentes posiciones le permitieron transformarse en una pieza clave del esquema de Sava. “Ahora me está tocando otro rol no tanto de estar haciendo goles. Trato de aportar lo mío desde donde me toque”, expresó.