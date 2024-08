Tres provincias en alerta por vientos fuertes: ¿cuándo será la tormenta de Santa Rosa?

En este sentido, se esperaría que el fenómeno se produjera durante una ventana de cinco días antes y después del 30 agosto. No obstante, los especialistas apuntaron que la tormenta no se produciría en la Patagonia y en el Noroeste Argentino (NOA), debido a que no es común tener tormentas -lluvia acompañada de actividad eléctrica- en las regiones.