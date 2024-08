Patotero sentimental

Esta particular disociación entre el discurso y los hechos, entre la prédica y la acción, entre el feminismo parlamentado y los cachetazos, no es ajena al perfil característico del político que promete y no cumple, que dice y no hace, que miente al electorado o le exige lo que él no está dispuesto a hacer. No se trata, como vemos, de un fenómeno novedoso, ni que se pueda corregir tan fácil, creando más y más ministerios, haciendo cursos o permutando vocales.