Aseguran que Karina Milei decidió echar a la diputada Lourdes Arrieta del bloque oficialista

El mencionado artículo señala que Menem redactará el documento con la fundamentación de la medida bajo la supervisión de Karina. Y no esperan que Arrieta interponga una queja, aunque no confirmó si irá a la reunión de la semana que viene para exponer una defensa o justificación de su cuestionado comportamiento. En general, la decisión de expulsar a un diputado se toma por la vía de una votación interna, así que es probable que sus pares tengan que levantar la mano. “El reglamento no dice nada sobre esto, y prácticamente no hay antecedentes de expulsión. En general, dan un paso al costado”, se extrañó un viejo lobo legislativo que siguió atento y con sorpresa la intrincada trama.