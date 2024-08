Gonzalo Bettini reveló los detalles por los que San Martín de Tucumán ganó seis partidos seguidos

Bettini dejó en claro que el ascenso es la prioridad, aunque también tiene ciertas metas individuales. “Lo único que me queda es seguir por la senda con la que me manejo que es brindarme al equipo con el que estoy. Es lo único que puedo dejar en los lugares que he estado. Creo que soy buen compañero, intentó hacer lo mejor dentro de la cancha y cuando no me toca empujar desde cualquier lugar. Creo que esa es la única manera de crecer dentro del fútbol”, concluyó.