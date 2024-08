Polémica en un colectivo por una mujer que viajó con su perro: “Ojalá tus hijos se mueran”

“Argentina, sin dudas, está 20 años atrasada en todo. Vivo en Brasil y aquí es común viajar con un perro como compañero de viaje. Sin embargo, es entendible que existan personas a las que nos guste (yo soy uno, no me gusta, me incomoda pero me la aguanto porque mis derechos terminan donde empiezan los del otro). También es de tener en cuenta el peso del animal y las condiciones de seguridad del mismo”, reflexionó un usuario.