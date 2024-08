Ricardo Arriazu: "Creo que si devaluamos se acaba todo el programa de Javier Milei"

“La mayoría de los economistas cree que hay que devaluar. Yo creo que no, creo que si devaluamos, se acabó todo el programa, se acabó Milei, se acabó todo. Pero hay que estar seguros de que no le puedan doblar la mano al Gobierno. Y mi cálculo dice que, si hacen las cosas bien, no, no le pueden doblar la mano”, indicó, consignó el diario La Nación.