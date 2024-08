¿James Rodríguez llega a River Plate?: la contundente respuesta del presidente Jorge Brito

Con esas tres palabras, Brito descartó la posibilidad de que James, subcampeón y elegido como el mejor jugador de la Copa América, se una a River esta temporada. Aunque hubo contactos, las negociaciones no avanzaron, y el propio jugador aclaró recientemente que "No es de mis posibilidades volver. No es parte de mi proyecto. Creo que todavía falta mucho para eso".