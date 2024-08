Elecciones en Estados Unidos: republicanos que saltaron el cerco

Stephanie Grisham, ex secretaria de prensa de la Casa Blanca con Trump; Ana Navarro, analista republicana; y John Giles, alcalde de Mesa, Arizona), hablaron en la segunda noche de la Convención. Y eentre ayer y hoy se esperaban las palabras de Adam Kinzinger, ex representante por Illinois; Geoff Duncan, ex vicegobernador de Georgia; y Olivia Troye, ex oficial de seguridad nacional de la Casa Blanca cuando Trump era presidente.