Leonel Marchesi presenta obras de “Popular Urbano”

Más que un bufón

“Marchesi no es un bufón. No se ocupa de entretener a quienes ocupan posiciones de poder y no goza de privilegio ante ellos. Sin embargo, a través de su obra, asume funciones bufonescas. Corre el telón tras el cual ocultamos lo que no queremos ver, nos interpela, nos propone cuestionamientos y nos hace reír. Pero Leonel va más allá de los límites. Excede el rol del bufón”, se indica en el catálogo.