De Tucumán a Texas: dos hermanos potencian el talento tech latinoamericano en EE.UU.

Tuvieron que hacerse resilientes puesto que la gran mayoría de propuestas de negocios que enviaban eran rechazadas. Incluso había empresas que respondían de mala manera. Llegaron a decirles “no me molestés más, ese modelo de negocio es un desastre y ya no funciona”. Por haber pasado por situaciones como esta es que el joven destaca la importancia de no bajar la cabeza y de creer firmemente en la propia propuesta de valor.