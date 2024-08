VIDEO. Se desactivó el paro de colectivos, pero se alista una suba del boleto

Y le siguió Berretta: “Con el mayor de los respetos, no es lo que nos dijo en la última reunión que tuvimos. (El pedido) fue aprobado, autorizado en materia de análisis y fue consensuado que ella, como intendenta a cargo del Poder Ejecutivo, iba a aumentar el valor del costo irrisorio que está pagando por cada alumno transportado de $150 y pico. No sabemos por qué en público dijo lo contrario”. Ayer, en el Ejecutivo municipal optaron por no replicar esas críticas.