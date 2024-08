Ante la crisis en el transporte, empresarios plantean un boleto de entre $910 y $1.000

Según trascendió, uno de los puntos abordados por el sector privado fue la necesidad de incrementar los recursos para afrontar los costos. El viernes, en diálogo con la prensa, la jefa municipal fue consultada al respecto. "Hoy no estoy a favor de un aumento si no vemos una mejora en la regularidad de los servicios y en las condiciones de los colectivos", advirtió Chahla. Y puso el foco en la calidad de la prestación. "Tenemos que dialogar y sincerarnos: cuántas unidades están trabajando, cómo están trabajando; y aquellos que no puedan cumplir deberán dar un paso al costado y dejar lugar a empresarios que sí puedan hacerlo", enfatizó.