Fabiola aportó a la Justicia los chats que intercambió con la ex ministra de Mujeres

A la espera del inicio de la ronda de declaraciones testimoniales, que comenzará este jueves, el ex presidente Alberto Fernández y su ex pareja Fabiola Yáñez cruzaron ayer recursos ante la Justicia. La ex primera dama aportó algunos de los chats en los que, según afirma, se probaría la existencia de la violencia ejercida por Fernández. En tanto, el ex jefe de Estado pidió en tribunales que se le devuelvan sus teléfonos y todos los elementos secuestrados tras el allanamiento en su casa.