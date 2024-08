Fabiola Yáñez presentó ante la justicia los chats con Ayelén Mazzina

Fabiola Yáñez, ex primera dama de Argentina, presentó ante la Justicia los chats que mantuvo con la ex ministra de Género, Ayelén Mazzina, en el marco de una investigación en curso. Además, solicitó que no se investigue uno de sus teléfonos personales utilizado al comienzo del gobierno de Alberto Fernández. En su presentación, Yáñez también pidió que la madre de la denunciante declare por Zoom desde su casa en lugar de presentarse en el consulado argentino en Madrid para evitar la presencia mediática.