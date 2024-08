Trabajaba en la cosecha y dejó Santiago del Estero para convertirse en uno de los delanteros más queridos de Atlético Tucumán

- Después del partido me avisa un utilero que me estaban buscando, les pido que me esperen que me bañe, estaban sorprendidos porque eran personas desconocidas y de traje. Eran dos directivos que me ofrecieron jugar en Atlético Concepción, me dijeron que era un equipo grande, me intentaban convencer. A mi me costó un montón tomar esa determinación, no me sentía preparado para eso.