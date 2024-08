Desde el living de casa, pasando por las sendas con nieve de la Patagonia, completaron el Trasmontaña

Lo que el ciclismo les genera no lo encuentran en ningún otro deporte. Tan especial es que no les importa sufrir si es necesario para hacer una salida o entrenarse en la bicicleta. “Abrigados hasta los dientes, así salimos. El frío es demasiado y por momentos, debo reconocer, que la pasamos mal. Se sufre mucho con las manos y los pies congelados. Pero no nos queda otra”, explicó el biker de 40 años.