¿Una campaña histórica? Los sorprendentes números del ciclo de Diego Flores en San Martín de Tucumán

La excelencia es controversial y supone un debate profundo. La utopía de lo perfecto aparenta ser inaccesible. No hay persona que no cometa errores ni creación que no pueda ser perfeccionada, y siempre se encuentran tornillos que puedan ser ajustados. Pero los detalles no desarticulan las obras realizadas; no demeritan el trabajo del autor ni modifican el fin para el que fueron creados. San Martín sería un buen ejemplo para continuar la discusión.