El parque 9 de Julio, inundado de basura: "Es un problema cultural muy serio en Tucumán"

Cuando se les consultó sobre posibles soluciones, ambos coincidieron en que no basta con medidas aisladas, como colocar más contenedores. "No creo que improvisando se pueda solucionar el problema. Necesitamos un plan integral que incluya educación, control y sanción. Somos 1.800.000 salvajes que tiramos basura por todos lados, contaminamos los ríos y quemamos caña. Si no nos damos cuenta de la gravedad del problema, seguiremos viviendo mal", advirtieron.