Los Pumas y un primer tiempo de terror que pagaron caro ante los All Blacks

Los Pumas le tocaron el orgullo a los All Blacks la semana pasada, ganándoles en Wellington en el arranque del Rugby Championship. Era esperable que, en el segundo partido, la historia no fuera la misma. Y no estuvo ni cerca de serlo. Argentina tuvo un primer tiempo para el olvido en el mítico Eden Park de Auckland, cometiendo demasiados errores, y los “Hombres de Negro” no perdonaron ni un poco: fue triunfo para los oceánicos por 42-10.