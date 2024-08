Jaldo participó de la inauguración de la Expo Lules Productivo: "Tucumán tiene un potencial en la región y en el país"

Finalmente, la intendenta Albarracín comentó: "Me llena de orgullo poder abrir las puertas y sentirme acompañada por el Gobierno de la Provincia. Gracias al apoyo de nuestro gobernador y nuestro vicegobernador esto se puede realizar. Ellos me dijeron que Lules tenía que tener su expo porque así se muestra toda la producción, pero también estamos acompañados por muchas áreas y eso me pone muy contenta".