Paro de UTA: "Hoy no podemos aumentar el boleto sin mejorar el servicio", sostuvo Chahla

"Nosotros no podemos aumentar hoy el boleto si no mejoramos el servicio", expresó en conferencia de prensa. Según la mandataria, la problemática del transporte es un "circuito vicioso", donde los empresarios exigen un incremento en la tarifa para poder mejorar las condiciones del servicio, pero desde el municipio ya se había otorgado un aumento con la expectativa de mejoras que aún no se han visto reflejadas.