La AFA no invitó a San Martín de Tucumán a una reunión clave

Además, también aparece Alvarado con su presidente Emiliano Montes. El “torito” está ligado a Facundo Moyano, ex cuñado de Tapia. Otro de los que tienen representantes entre los asambleístas son Chaco For Ever (Héctor Gómez), Gimnasia de Mendoza (Fernando Porretta), All Boys (Nicolás Cambiasso), Chacarita (Néstor Di Pierro) y Colón (Víctor Godano).