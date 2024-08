El riesgo país cae por debajo de los 1.500 puntos por primera vez en más de un mes

La tendencia a la baja que el riesgo país mostraba hasta abril empezó a cortarse a medida que se evidenciaban las dificultades del Banco Central para seguir acumulando reservas. La autoridad monetaria compró US$ 17.500 millones desde el cambio de gobierno en diciembre, pero las reservas brutas apenas subieron en US$ 6.000 millones para estacionarse en torno a los US$ 27.000 millones en el último mes.