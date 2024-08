Boca quiere dejar atrás todas las dudas

Adelante, es un hecho que Miguel Merentiel jugará desde la arranque. La duda está en quién lo acompañará. Al 100% no hay dudas de que Edinson Cavani sería el titular. Sin embargo, el uruguayo estuvo con un cuadro gripal que lo marginó de los últimos entrenamientos, y si bien desde el CT anticiparon que estará a disposición, no es un hecho su titularidad. De no llegar, su lugar será ocupado por Milton Giménez.