Natalio Grinmann: "Numerosas empresas sufren la falta de ventas y asalariados hacen malabares"

Pese a esa realidad, el empresario dio su apoyo al mandatario libertario y todo su equipo. Afirmó que se hizo un "camino de transformación necesario" y cuestionó que los anteriores gobiernos "no vieron o no quisieron hacer: que no es posible gastar sistemáticamente lo que no se tiene". Según Grinmann, eso llevó a un “endeudamiento insostenible y una inflación desbordada", consignó el medio Ámbito.