Consternación en los Juegos Olímpicos: encontraron muerta a una voluntaria

La joven, cuyo nombre no se dio a conocer, fue encontrada sin vida en su apartamento en el distrito 18 de la capital francesa. Aunque su desaparición fue denunciada por un ex novio el lunes por la tarde, la madre de la víctima ya había encendido las alarmas al no recibir noticias de su hija luego de la ceremonia de clausura, el domingo por la tarde.