El descenso parece historia y Atlético Tucumán se ilusiona con las copas

De cara a lo que viene, Sava remarcó varias veces los valores que el cuerpo técnico predica y que para su satisfacción se ven reflejados en la cancha. “Ante San Lorenzo hubo dos o tres pelotas en que los jugadores se tiraron de cabeza para defender, me siento orgulloso de ver eso. Es un equipo valiente, arriesgado, comprometido y que no se conforma, con el que me siento identificado”, dijo.