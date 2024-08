Pareceres III: un lunes cualquiera en Wall Street

Por supuesto, hay riesgos y errores, como en toda actividad. Un ejemplo fue la burbuja de las puntocom. Hacia fines de los 90 las empresas vinculadas a Internet parecían imparables, hasta que entre 2000 y 2002 sus cotizaciones se derrumbaron. Pero no todas igual. Las B2C (business to consumer) la pasaron peor que las B2B (business to business). Un punto clave fue la logística.