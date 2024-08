Violencia de género: Alberto Fernández busca que la causa cambie de jurisdicción

Distintas versiones dan cuenta de que Yañez habría adoptado esta medida porque el ex jefe de Estado, vía telefónica, le habría reprochado con términos agresivos la situación. Incluso, el juez Ercolini le ordenó a Fernández que no se comunique más con su ex esposa por ningún tipo de vía, y además le prohibió la salida del país por tiempo indefinido.