Victoria agónica: Tesuri definió el partido y Atlético Tucumán celebra en Bajo Flores

Claro que el envión se fue diluyendo a medida que el doble cinco del anfitrión lograba afirmarse. En particular, Atlético comenzó a sufrir en el sector izquierdo defensivo, bajo los embates del tándem Matías Real-Alexis Cuello. Hubo un par de salvadas in extremis, de Tomás Durso y de alguno de sus compañeros. En tanto, la amenaza que suponía la batería aérea del anfitrión no pasó de ello.