Cansada de las críticas, Oriana Sabatini enfrentó a quienes la atacan por dejar su carrera

"A mí me re pasa que mucha gente bardea usando este tipo de comentarios cómo ‘ay está que dejó todo para irse con un novio’", comenzó diciendo Sabatini en su podcast "A dónde vamos cuando soñamos". Y agregó: "Mi sueño más grande en la vida es el amor y, por momentos, me hacen sentir que soy menos por elegir esto y no el éxito laboral o el estrellato".