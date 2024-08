Jaldo supervisó los trabajos sobre el río Santa María y la ruta 307: "Estamos reactivando la obra pública"

El gobernador mencionó la reparación a nuevo del tramo del puente Santa María para que quede transitable y reparado totalmente. "También se le hizo una revisación técnica a todos los pilotes, para ver si es que no teníamos problemas en otros lugares. Es decir que también se están haciendo defensas con piedras embolsadas en tela, de tal manera que el río, aún creciendo, no cause los daños que han causado las crecientes pasadas", informó.