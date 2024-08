Estuvo cerca de dejar el fútbol, pero siguió los consejos de su padre y actualmente disfruta de su presente en San Martín de Tucumán

“Siempre me apoyo en la familia. Con mi ‘viejo’ hablo mucho; he pasado momentos difíciles en el fútbol”, avisa Bordón, dejando en claro que todo este tiempo fuera de las canchas fue un ingrediente más a lo que le había tocado vivir. “Hubo un tiempo en el que no quería jugar más a la pelota y fue mi papá el que estuvo siempre. Me acompañó desde inferiores; siempre viajaba con él a todos los partidos”, explica el lateral que no la tuvo sencilla en sus inicios futbolísticos.