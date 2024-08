La balanza comercial de Argentina registró un superávit récord en el primer semestre

Cuáles fueron los principales destinos y montos de las exportaciones

Durante junio, por su parte, los principales destinos de los despachos argentinos fueron China (U$S 1051 millones, con un crecimiento de 122,9% interanual); Brasil (U$S 990 millones) y Estados Unidos (U$S 469 millones). En el mismo mes, se destacaron Chile (+U$S 401 millones); China (+U$S 379 millones) e India (U$S 209 millones) como los destinos con mayor superávit comercial.