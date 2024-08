Diputados: fracasó la iniciativa del kirchnerismo de avanzar contra el DNU que le asigna $100.000 millones a la SIDE

Pese al rechazo unificado de la oposición, los diputados radicales Francisco Monti y el senador Víctor Zimmermann no acompañaron el dictamen. El presidente de la Bicameral, Juan Carlos Pagotto, argumentó que no se incluyeron los DNU porque la Ley 25.520 los asigna a la Comisión Bicameral de Inteligencia, que aún no se conformó. La oposición criticó a Pagotto por incumplir el acuerdo de reuniones semanales.