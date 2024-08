Es tucumana y con 20 años modeló para la tapa de la revista Elle Argentina

“La pasé muy mal en la pandemia. Me deprimí mucho porque me di cuenta de que tenía una gran oportunidad para ser modelo y no la estaba aprovechando porque mis papás en ese momento no me dejaban, así que me tuve que guardar esas ganas y no decir nada”, expresa. Pasaron meses hasta que finalmente pudo armarse de valentía y plantearle a su madre lo que le estaba pasando. Le comentó lo mucho que ella deseaba explorar su potencial en esta industria y la progenitora terminó accediendo.