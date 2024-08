El campeón de América que eligió a las empanadas tucumanas como sus favoritas

Otras de las opciones que eligió Rodríguez fueron el mate amargo (vs dulce), el chorizo (vs la morcilla), el asado (vs el sándwich de milanesa), Lionel Messi (vs Diego Armando Maradona), River Plate (vs Boca Juniors), Copa América 2021 (vs la edición de 2024) y Mar del Plata (vs Bariloche).