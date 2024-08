Tras una sufrida clasificación, Los Tarcos quiere dar el golpe en el Regional

Los Tarcos consiguió el último boleto para las semifinales del Regional de manera agónica ganándole a Old Lions en Santiago del Estero por 10-7, gracias a un try a falta de 12 minutos. Tras una actuación con muchos vaivenes en la primera fase del certamen, los del ex aeropuerto quieren dar el golpe ante Lawn Tennis, su clásico rival, a quien deberán enfrentar en semifinales.